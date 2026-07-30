तहरीर वापस न लेने पर पांचली बुजुर्ग में घर पर पथराव, महिला घायल

थाना सरूरपुर क्षेत्र के गांव पांचली बुजुर्ग में मारपीट के मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि तहरीर वापस न लेने पर गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने अपने भाइयों और परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर पीड़ित के घर पर पथराव कर दिया। पथराव में एक महिला घायल हो गई। सूचना पाकर मौके पर यूपी-112 पुलिस पहुंची। मामले को लेकर पीड़ित ने आरोपियों को नामज़द करते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी तसव्वर पुत्र लियाकत ने बताया कि गांव का कुख्यात बदमाश महकार व उसके भाई गली में भैंस बांधकर रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं।

कई बार विरोध करने के बावजूद स्थिति नहीं बदली। आरोप है कि सोमवार रात इसी बात को लेकर हिस्ट्रीशीटर बदमाश और उसके भाइयों ने तसव्वर के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। मामले में उसने थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित का आरोप है कि घटना के चार दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस बीच आरोपी लगातार तहरीर वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब उसने समझौता करने और तहरीर वापस लेने से इनकार कर दिया तो गुरुवार दोपहर में आरोपी अपने परिवार के अन्य लोगों और महिलाओं को साथ उसके लेकर घर पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने छतों पर चढ़कर घर पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में तसव्वर की पत्नी हिना, पत्थर लगने से घायल हो गई। घटना से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर यूपी-112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को आता देख आरोपी फरार हो गए। घायल महिला को परिजन सीएचसी ले गए, जहां उसका उपचार कराया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना रहा। मामले को लेकर पीड़ित ने तहरीर देकर कार्यवाही व न्याय की गुहार लगाई। साथ ही परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना मिली है। थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्यवाही की जायेगी।