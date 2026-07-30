मारपीटमें दर्जनभर आरोपी गिरफ्तार

मसहा गांव में बुधवार को जमीनी विवाद के चलते मारपीट हुई, जिसमें पुलिस ने एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों पक्षों से अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रमेश कुमार परिहार। थाना क्षेत्र के मसहा गांव में बुधवार को हुए मारपीट मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें गुरुवार को न्यायिक हिरासत सीतामढ़ी में भेज दिया गया।

गिरफ्तारी की विस्तृत जानकारी गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद इदरीश अंसारी, अनीसुल अंसारी, मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद इदरीश बैठा, मोहम्मद नसीर बैठा, अजमेरी खातून, हसीना खातून, रफीक बैठा, लाल बाबू बैठा, मुस्लिम बैठा, निपल बैठा एवं मसले बैठा के नाम शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार को मसहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

पुलिस की कार्रवाई स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, परिहार में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में प्राथमिक उपचार किया गया। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने स्थानीय थाना में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई।

एफआईआर का विवरण एक पक्ष के इदरीश बैठा के आवेदन पर 13 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई, जबकि दूसरे पक्ष के रफीक बैठा ने करीब डेढ़ दर्जन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। दोनों मामलों को दर्ज कर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया।

थानाध्यक्ष का बयान इस संदर्भ में थानाध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी。