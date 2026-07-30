कांवरिये की मौत के बाद नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू

जनकपुरधाम। सुनसरी जिले के देवानगंज स्थित कप्तानगंज में रविवार रात कांवरियों के एक जत्थे और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में घायल एक कांवरिया की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज विराटनगर के नोबेल अस्पताल में चल रहा है। घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांवरियों का जत्था डीजे पर भगवान शिव के भजन बजाते हुए सप्तकोसी से जल भरने जा रहा था।

इसी दौरान एक धार्मिक स्थल के समीप पहुंचने पर डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की घटनाएं हुईं। पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन हालात बेकाबू होने पर फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद पूरे मधेश क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। सुनसरी और विराटनगर सहित कई स्थानों पर यातायात बाधित कर दिया गया तथा बाजार बंद रहे। जनकपुरधाम, वीरगंज और अन्य शहरों में विभिन्न हिंदू संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए टायर जलाए और प्रधानमंत्री बालेन्द्र साह तथा गृह मंत्री के पुतले फूंके। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुनसरी सहित कई शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी विनोद घिमिरे, सुनसरी के मुख्य जिला अधिकारी बासुदेव घिमिरे तथा एसपी केशव थेबे का तबादला कर दिया है। मंगलवार को भी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा।विहिप ने की मुआवजा देने की मांग: विहिप नेपाल, धनुषा इकाई के अध्यक्ष संतोष साह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने धनुषा के मुख्य जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा घायलों के निशुल्क उपचार की मांग की है।