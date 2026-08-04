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दो पक्षों में मारपीट पथराव, 20 नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मोरना क्षेत्र के गांव चौरावाला में दो पक्षों के बीच मकान पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। मारपीट और पथराव के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने 20 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर 11 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

दो पक्षों में मारपीट पथराव, 20 नामजद

मोरना क्षेत्र के गांव चौरावाला में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पथराव की घटना से भगदड़ मच गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 20 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कई महिलाओं समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।ककरौली थाना क्षेत्र के गांव चोरावाला में मकान पर कब्जे को लेकर रविवार देर शाम दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें मारपीट व जमकर पथराव होने से भगदड़ मच गयी। मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार करीब 40-50 व्यक्ति लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर लेकर एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे।

पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस ने 20 व्यक्तियों को नामजद कर 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तथा मौके से फौज सिंह, नीतिन कुमार, विपिन, नरेश, विनोद,नरेश, सूरजमल, जगमाल, मनोज निवासीगण चोरावाला व सुखवीर निवासी गांव रसाना थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार कर लिया। तथा शेष अरोपी सलोचना निवासी रसाना थाना झिंझाना शामली व निरपाल, कुसुम, बालेन्द्र उर्फ गुल्लू, सुमन, कौसर, गुड्डी, रेखा, पूनम व अज्ञात आरोपियों की तलाश में दबिश दी है।

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