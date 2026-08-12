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हाईवे पर रामपुर संभल के दो कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, जमकर बरसे डंडे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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-- पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया 71 धामपुर, संवाददाता। रामपुर संभल के दो कांवड़ियों के गुटों में वाहन आगे निकलने को लेकर विवाद हो गया।

हाईवे पर रामपुर संभल के दो कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, जमकर बरसे डंडे

रामपुर संभल के दो कांवड़ियों के गुटों में वाहन आगे निकलने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों में हो रहे संघर्ष को बामुश्किल रोका। कांवड़ियों के दो गुटों की भिड़ंत से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई।फोरलेन हाईवे पर राजपूताना रिजोर्ट के सामने सोमवार देर रात हाईवे पर वाहन आगे निकालने को लेकर रामपुर और संभल के कांवड़ियों के दो गुटों में विवाद हो गया। मामला इतना बिगड़ा कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए।

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कांवड़ियों ने एक-दूसरे पर ढूंढ ढूंढ कर डंडे बरसाए, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कांवड़ियों के दोनों गुटों के बीच मारपीट होती नजर आ रही है, हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नजदीक में तैनात पुलिस पिकेट मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों गुटों में हो रहे विवाद को शांत कराया। हाईवे पर हुई इस घटना से कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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