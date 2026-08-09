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टीकाकरण के दौरान एएनएम से मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में टीकाकरण के दौरान उपाध्यायपुर गांव में एएनएम के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि स्थानीय लोग गाली गलौज करते हुए आए और एएनएम की मोबाइल तोड़ दी। एएनएम ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच जारी है।

टीकाकरण के दौरान एएनएम से मारपीट का आरोप

गोसाईगंज,सुलतानपुर, संवाददाता। सुलतानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव में टीकाकरण के दौरान एएनएम से मारपीट करने और मोबाइल तोड़ देने का मामला प्रकाश में आया है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। गोसाईगंज थानाक्षेत्र फतेहपुर संगत निवासी पूनम पत्नी मातादीन जयसिंहपुर सीएचसी के उघरपुर सब सेंटर पर एएनएम के पद पर कार्यरत है। एएनएम का कहना है कि तीन महीने पहले उपाध्यायपुर गांव में टीकाकरण के बाद सचिन के डेढ़ वर्षीय बेटे की तबियत खराब हो गई थी। जो कि बाद में दवा इलाज के बाद ठीक हो गया था। आरोप है कि शनिवार को उपाध्यायपुर गांव में टीकाकरण के दौरान,हिरन,सुनीता और विवेक मौके पर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट की।

एएनएम का कहना है कि मारपीट के दौरान उसकी मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में कार्रवाई की मांग की है।

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