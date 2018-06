मध्य प्रदेश: शाजापुर में महाराणा प्रताप जयंती पर बवाल, कई गाड़ियां आग के हवाले, धारा 144 लागू

मध्य प्रदेश के शाजापुर में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर हिंसा भड़क उड़ी। देखते ही देखते भीड़ का ये गुस्सा ऐसा रूप धारण किया कि लोगों ने कई गाड़ियां फूंक डाली। अज्ञात लोगों ने वहां की कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया।



स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस बल पहुंची। इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थिति नियंत्रण में करने के लिए वहां पर धारा 144 (जहां उस इलाके में 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध हो) लगाई गई।

MP: Violence broke out in Shajapur after stone pelting during an event on Maharana Pratap Jayanti in Nayi Sadak area. Vehicles set ablaze&shops vandalised by miscreants. Police forces present at spot. Sec 144(prohibits assembly of more than 4 people in an area) ordered on the day pic.twitter.com/TC9Adsjng7