फैक्ट्री में साझेदारी विवाद में घुसकर मजदूरों से मारपीट
गोरखपुर के भगवानपुर नकहा नंबर-2 स्थित एक फैक्ट्री में साझेदारों के विवाद के चलते शनिवार को मारपीट हुई। दर्जनों लोग गाड़ियों से पहुंचकर कर्मचारियों पर हमला कर गए, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। पीड़ितों ने चिलुआताल थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
गोरखपुर। चिलुआताल क्षेत्र के भगवानपुर नकहा नंबर-2 स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार को साझेदारों के विवाद में मारपीट हो गई। आरोप है कि दो चारपहिया वाहनों से पहुंचे दर्जनों लोगों ने फैक्ट्री में घुसकर कर्मचारियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। पीड़ितों ने चिलुआताल थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। रश्मि मिश्रा ने आरोप लगाया कि साझेदारी और संपत्ति विवाद को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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