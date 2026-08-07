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कचहरी से लौट रही महिला पर दो बहनों ने किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में एक महिला पर दो सगी बहनों ने जानलेवा हमला किया। न्यायालय से लौटते समय, रानी तिवारी शुक्ला पर गाली-गलौज और मोबाइल फोन तोड़ने का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

कचहरी से लौट रही महिला पर दो बहनों ने किया हमला

बलरामपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र में दीवानी न्यायालय से लौट रही एक महिला पर दो सगी बहनों द्वारा मारपीट, मोबाइल फोन तोड़ने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीलकोठी अचलापुर निवासी रानी तिवारी शुक्ला पत्नी रोहित शुक्ल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पांच अगस्त की शाम करीब चार बजे वह अपने पति के साथ दीवानी न्यायालय से घर लौट रही थीं। घर के पास पहले से मौजूद रिचा कश्यप पुत्री रघुवीर कश्यप ने उन्हें देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी।

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विरोध करने पर रिचा ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। उनके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चली गई। पीड़िता का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बाद पुलिस ने उन्हें छह अगस्त को थाने बुलाया था। वह सुबह करीब साढ़े नौ बजे कोतवाली देहात जा रही थीं, तभी रास्ते में रिचा कश्यप अपनी बड़ी बहन रामा कश्यप के साथ मिल गई। दोनों ने उन्हें घेर लिया और फिर से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया गया और थाने जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद रानी तिवारी शुक्ला ने कोतवाली देहात पहुंचकर दोनों बहनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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