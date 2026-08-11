विनोद मिश्रा बने विहिप के विभाग विशेष संपर्क प्रमुख
गोरखपुर में हाल ही में हुई प्रांत योजना बैठक में विनोद मिश्रा को विश्व हिन्दू परिषद में विशेष संपर्क प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। वे सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क, समस्याओं की समझ और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं।
गोरखपुर। विगत दिनों हुई प्रांत योजना बैठक में बजरंग दल के पूर्व विभाग संयोजक एवं लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय विनोद मिश्रा को विश्व हिन्दू परिषद में विशेष संपर्क प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है। विनोद मिश्रा लंबे समय से सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं को समझने तथा सामाजिक समरसता और सेवा की भावना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया है।
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