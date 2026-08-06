मठ की कीमती जमीन को लेकर भड़का आक्रोश, कार्रवाई की मांग
महराजगंज के नौतनवां क्षेत्र के ग्राम झिंगटी में श्रीरामजानकी मठ की देवोत्तर भूमि को निजी संपत्ति में बदलने की साजिश का आरोप है। ग्रामीणों ने सांसद पंकज चौधरी को शिकायत की और समाधान दिवस में मामला उठाया। उन्होंने मांग की है कि देवोत्तर भूमि की सुरक्षा के लिए सरकारी प्रबंधक नियुक्त किया जाए।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नौतनवां क्षेत्र के ग्राम झिंगटी में स्थित श्रीरामजानकी मठ के नाम दर्ज बेशकीमती देवोत्तर भूमि को खुर्द-बुर्द करने और उसे निजी पैतृक संपत्ति के रूप में दर्ज कराने की साजिश का आरोप लगा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आवाज बुलंद की।इस मामले में ग्रामीणों ने न केवल क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को शिकायती पत्र सौंपा था, बल्कि समाधान दिवस में भी मामला उठाया था। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा झिंगटी में स्थित जमीन सरकारी राजस्व अभिलेखों और खतौनी में श्री रामजानकी मंदिर की भूमि के नाम से देवोत्तर संपत्ति के रूप में दर्ज है।
लेकिन इसको निजी पैतृक संपति के रूप में समझा जा रहा है। मांग की है कि देवोत्तर भूमि की सुरक्षा के लिए अविलंब एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम सरकारी प्रबंधक नियुक्त किया जाए। जांच टीम गठित कर कार्रवाई की जाए।
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