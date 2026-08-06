Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मठ की कीमती जमीन को लेकर भड़का आक्रोश, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

महराजगंज के नौतनवां क्षेत्र के ग्राम झिंगटी में श्रीरामजानकी मठ की देवोत्तर भूमि को निजी संपत्ति में बदलने की साजिश का आरोप है। ग्रामीणों ने सांसद पंकज चौधरी को शिकायत की और समाधान दिवस में मामला उठाया। उन्होंने मांग की है कि देवोत्तर भूमि की सुरक्षा के लिए सरकारी प्रबंधक नियुक्त किया जाए।

मठ की कीमती जमीन को लेकर भड़का आक्रोश, कार्रवाई की मांग
मठ की कीमती जमीन को लेकर भड़का आक्रोश, कार्रवाई की मांग

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नौतनवां क्षेत्र के ग्राम झिंगटी में स्थित श्रीरामजानकी मठ के नाम दर्ज बेशकीमती देवोत्तर भूमि को खुर्द-बुर्द करने और उसे निजी पैतृक संपत्ति के रूप में दर्ज कराने की साजिश का आरोप लगा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आवाज बुलंद की।इस मामले में ग्रामीणों ने न केवल क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को शिकायती पत्र सौंपा था, बल्कि समाधान दिवस में भी मामला उठाया था। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा झिंगटी में स्थित जमीन सरकारी राजस्व अभिलेखों और खतौनी में श्री रामजानकी मंदिर की भूमि के नाम से देवोत्तर संपत्ति के रूप में दर्ज है।

लेकिन इसको निजी पैतृक संपति के रूप में समझा जा रहा है। मांग की है कि देवोत्तर भूमि की सुरक्षा के लिए अविलंब एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम सरकारी प्रबंधक नियुक्त किया जाए। जांच टीम गठित कर कार्रवाई की जाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Land Dispute
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।