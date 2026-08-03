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भाई की हत्या का आरोप लगाया, एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार, संवाददाता। भाई की हत्या का आरोप लगाया, एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांगभाई की हत्या का आरोप लगाया, एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांगभाई की हत्य

भाई की हत्या का आरोप लगाया, एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांग

भगवानपुर थाना क्षेत्र के झिड़ियान ग्रंट गांव के ग्रामीण सोमवार को बड़ी संख्या में एसएसपी कार्यालय रोशनाबाद पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के मोनित की मौत को हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या बताते हुए एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र भी दिया। वहीं एसएसपी ने ग्रामीणों को मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सोमवार को झिड़ियान ग्रंट निवासी विपिन कुमार ने दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उसके भाई मृतक मोनित का एक युवती से प्रेम संबंध था। जिसके चलते पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

उसके बाद वह मामले में जेल भी गया था। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद युवती के परिजन उससे रंजिश रखने लगे। साथ ही लगातार धमकियां देते रहे। आरोप है कि 25 जुलाई को कुछ लोगों ने मोनित के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को ट्रक से टक्कर लगने जैसा दर्शाया गया। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई और प्रभावशाली लोगों के दबाव में वास्तविक तथ्यों को दबाने का प्रयास किया गया। मामले में शिकायतकर्ता ने एसएसपी से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है।

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