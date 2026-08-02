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बंदरिया को मारने का आरोप, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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नौगढ़ की गीता देवी ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है। उन्होंने कुछ गाँववासियों पर एक बंदरिया को मारने का आरोप लगाया। गीता देवी का कहना है कि यह बंदरिया उनके परिवार के साथ रहती थी और दर्ज शिकायत में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

बंदरिया को मारने का आरोप, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत

नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। नौगढ़ तहसील क्षेत्र के मरवटिया गांव निवासिनी गीता देवी ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर गांव के कुछ लोगों पर एक बंदरिया को मारने का आरोप लगाया है। शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एक बंदरिया काफी समय से गीता देवी के घर के आसपास रहती थी और परिवार के लोग उसे भोजन-पानी देते थे। आरोप है कि 21 जून को गांव के कुछ लोग बंदरिया को लेकर विवाद करके धमकी देकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। उसके अगले दिन 22 जून को बदरिया को पकड़कर मार देने की आशंका जताई गई है।

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शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना के बाद से बंदरिया का पता नहीं चल सका। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर मामले की निष्पक्ष जांच करा कर के पशु क्रूरता एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई किए जाने की मांग किया है।

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