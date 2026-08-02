बंदरिया को मारने का आरोप, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत
नौगढ़ की गीता देवी ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है। उन्होंने कुछ गाँववासियों पर एक बंदरिया को मारने का आरोप लगाया। गीता देवी का कहना है कि यह बंदरिया उनके परिवार के साथ रहती थी और दर्ज शिकायत में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। नौगढ़ तहसील क्षेत्र के मरवटिया गांव निवासिनी गीता देवी ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर गांव के कुछ लोगों पर एक बंदरिया को मारने का आरोप लगाया है। शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एक बंदरिया काफी समय से गीता देवी के घर के आसपास रहती थी और परिवार के लोग उसे भोजन-पानी देते थे। आरोप है कि 21 जून को गांव के कुछ लोग बंदरिया को लेकर विवाद करके धमकी देकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। उसके अगले दिन 22 जून को बदरिया को पकड़कर मार देने की आशंका जताई गई है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना के बाद से बंदरिया का पता नहीं चल सका। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर मामले की निष्पक्ष जांच करा कर के पशु क्रूरता एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई किए जाने की मांग किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें