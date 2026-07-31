सहकारी बैंक कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी होंगी : राजेश मिश्र
सचित्र-19 19-नगर के विजयपुर कोठी स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की बैठक को संबोधित करते निदेशक 19-नगर के विजयपुर कोठी स्थित उत्तर प्रदेश
मिर्जापुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की विजयपुर कोठी शाखा में गुरुवार को आयोजित सहकार गोष्ठी में विंध्याचल मंडल के निदेशक राजेश मिश्र ने कर्मचारियों को उनकी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और किसानों व कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा। गोष्ठी में बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक संतोष कुमार सिंह सहित बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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