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किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी : विजय सिन्हा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने किसानों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उर्वरक वितरण में अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मोतिहारी में कृषि निदेशक ने निरीक्षण के दौरान अवैध बिक्री और जमाखोरी के मामले में कार्रवाई की। कई उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, और जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है।

किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी : विजय सिन्हा

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उर्वरक वितरण में अनियमितता करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कृषि निदेशक ने मोतिहारी में उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। संयुक्त कृषि भवन मोतिहारी में कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने जिले के विभिन्न उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम व उड़दस्ता दल ने अलग-अलग जगह पर छापेमारी की।

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कार्रवाई के दौरान छह उर्वरक प्रतिष्ठानों तथा एक बीज विक्रेता एवं कीटनाशी प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि कई अन्य दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा गया। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तह्त तत्काल प्रभाव से जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) को मुख्यालय, पटना में योगदान कराया जाए। मृणाल शास्त्री, सहायक निदेशक (शस्य) को जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्री ने अधिकारियों को जिले में नियमित एवं सघन छापेमारी अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक मूल्य पर बिक्री को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

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