टीटी के उपाध्यक्ष ने एसआरटीटी से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ट्रस्ट (टीटी) के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 14 अगस्त को मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करने का फैसला किया है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, पूर्व रक्षा सचिव सिंह सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने रहेंगे। सिंह और टाटा ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। यह घटनाक्रम सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच मतभेद की खबरों के बीच सामने आया है। महाराष्ट्र के चैरिटी आयुक्त ने बोर्ड के गठन से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन की जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के बोर्ड की बैठकें करने पर रोक लगा रखी है।