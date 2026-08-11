Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीटी के उपाध्यक्ष ने एसआरटीटी से दिया इस्तीफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं की है। हालांकि, सिंह सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने रहेंगे। ट्रस्ट के बोर्ड की बैठकें भी रोक दी गई हैं।

टीटी के उपाध्यक्ष ने एसआरटीटी से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ट्रस्ट (टीटी) के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 14 अगस्त को मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करने का फैसला किया है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, पूर्व रक्षा सचिव सिंह सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने रहेंगे। सिंह और टाटा ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। यह घटनाक्रम सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच मतभेद की खबरों के बीच सामने आया है। महाराष्ट्र के चैरिटी आयुक्त ने बोर्ड के गठन से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन की जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के बोर्ड की बैठकें करने पर रोक लगा रखी है।

ये भी पढ़ें:टाटा ट्रस्ट में एक और बड़ा इस्तीफा, विजय सिंह ने छोड़ा पद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।