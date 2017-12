गुजरात में विजय रूपाणी ही बनेंगे सीएम, विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ही होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही, नितिन पटेल भी उप-मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर वित्तमंत्री अरुण जेटली और सरोज पांडे गए थे। मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार फिर से अपना नाम का ऐलान होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए विजय रूपाणी ने इसे पार्टी की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि लोगों ने हमे 27 वर्षों के लिए जनादेश दिया है। इतने वर्षों तक लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। यह बहुत बड़ी बात है।

People have given us mandate for 27 years. It is a huge victory that public has shown faith in us all these years: Vijay Rupani in Gandhinagar #Gujarat pic.twitter.com/nMsBM0S8Bh — ANI (@ANI) December 22, 2017

विधायक दल की बैठक के बाद गांधीनगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि सर्वसम्मति से विजय रूपाणी को विधायक दल का नेता चुना गया है जबकि नितिन भाई पटेल को उसका उप-नेता चुना गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शपथ के बारे में बता दिया जाएगा।

Vijay Rupani chosen as Legislature party leader unanimously, Nitin Bhai Patel as the deputy Legislature party leader in a meeting today. Will inform you all about the swearing in, soon: Arun Jaitley addresses the media in Gandhinagar pic.twitter.com/2lZwO63bAF — ANI (@ANI) December 22, 2017

उधर, अपने नाम की घोषणा के बाद मीडिया के सामने आए नितिन पटेल ने कहा- 'मैं गुजरात की जनता को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि विजय भाई और हम पिछली सरकार की तरह अपने अन्य पार्टी सदस्यों की सहायता से लोगों के लिए काम करते रहेंगे।'

I want to give assurance to Gujarat public that I & Vijay Bhai will continue to work for the people with the help of other party members just like our previous government: Nitin Patel #Gujarat pic.twitter.com/FatOCPIYRe — ANI (@ANI) December 22, 2017

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 182 में से 99 सीटें मिली है। इसके साथ, एक निर्दलीय विधायक ने भी अपना समर्थन दिया है।

Nitin Bhai Patel to be the deputy Legislature party leader #Gujarat pic.twitter.com/RAIOKmNvbR — ANI (@ANI) December 22, 2017

लेकिन, पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाने के चलते विजय रूपाणी के नाम पर सस्पेंस बन गया था। लेकिन एक बार फिर से यह फैसला लिया गया है कि गुजरात की कमान रूपाणी के हाथों में ही दी जाएगी।

Vijay Rupani to be the Legislature party leader: Arun Jaitley #Gujarat pic.twitter.com/le3874RrVj — ANI (@ANI) December 22, 2017

इधर, विजय रुपाणी और नितिन भाई पटेल का मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा होते ही गांधीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल शुरु हो गया। पार्टी समर्थक ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आए।

ये भी पढ़ें: गुजरात: NCP का नव-निर्वाचित विधायक गिरफ्तार, जानिए क्या है वजह