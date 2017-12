प्रत्यर्पण केस: सुनवाई से पहले विजय माल्या बोले- झूठे हैं आरोप, कोर्ट में सब हो जाएगा साफ

भारत के भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण केस की सुनवाई सोमवार को लंदन में होने वाली है। इसके लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ज्वाइंट टीम लंदन पहुंची हुई है। केस की सुनवाई के लिए पहुंचे माल्या ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे सब झूठे हैं। इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं कोई फैसले लेने वाला नहीं हूं। मैं कोर्ट की प्रक्रिया अपनाऊंगा।'

बढ़ी मुसीबतः विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई आज से, ये हो सकता है नया ठिकाना

माल्या से जब पूछा गया कि वह यूके भागकर क्यों आए, जबकि वह भारत में ही रहकर ट्रायल का सामना कर सकते थे तो उन्होंने कहा, 'मैं साल 1992 से इंग्लैंड में रह रहा हूं।' सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई ने माल्या के खिलाफ 2 हजार पेज को डोजियर पेश किया है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने किस तरह भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों को धोखा दिया है। `

#WATCH #VijayMallya says, I am not the decision maker. I will follow the proceedings, ahead of appearing before London's Westminster Court in connection with extradition case pic.twitter.com/adebdgf666