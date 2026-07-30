सितारगंज में बंधक बनाई गई विजिलेंस टीम को 20 घंटे बाद छोड़ा

सितारगंज, संवाददाता। बुधवार को तहसील पहुंची विजिलेंस विभाग की ट्रैप टीम करीब 20 घंटे बाद तहसील भवन से बाहर निकली। उसे राजस्वकर्मियों ने भवन के दोनों गेटों पर ताले लगाकर बंधक बना लिया था। गुरुवार को एसडीएम खटीमा, एसडीएम किच्छा ने कर्मचारी संगठनों व अधिकारियों से वार्ता की। उच्चाधिकारियों की सहमति के बाद दोपहर 12.20 बजे ट्रैप किए गए दोनों कर्मचारियों को भी रिहा कर दिया गया। बुधवार को हल्द्वानी सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने टीम प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर सहायक लेखाकार भूपेंद्र सिंह राणा और संग्रह अमीन मदन शर्मा को 14 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

कार्रवाई को गलत बताते हुए बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे कर्मचारियों ने तहसील के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया था। समर्थन में जिलेभर से संग्रह अमीन संघ, मिनिस्ट्रियल संघ और लेखपाल संघ समेत विभिन्न सागठनों के पदाधिकारियों ने सितारगंज तहसील पहुंचकर विजिलेंस टीम को बंधक बना लिया था। रातभर तालाबंदी जारी रही। कर्मचारी संगठनों ने जिलेभर में हड़ताल कर दी थी।गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एसडीएम खटीमा तुषार सैनी, एसडीएम किच्छा गौरव पाण्डे ने सितारगंज पहुंचकर मोर्चा सम्भाला। वार्ता के बाद तहसीलदार हिमांशु जोशी ने विजिलेंस के निरीक्षक प्रभात कुमार को सम्बोधित पत्र में कहा कि शिकायतकर्ता 2022 के एक्सिस बैंक की वसूली का बकायेदार था। आरसी वसूली के संग्रह व्यय के रूप में 14 हजार रुपये जमा कराए गए। रकम लेते ही कर्मचारियों को ट्रैप कर लिया गया। कर्मचारियों को रसीद काटने का मौका तक नहीं दिया गया। एसडीएम खटीमा ने बताया कि दोपहर 12.20 बजे दोनों कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। साथ ही विजिलेंस टीम को भी बंधन मुक्त कर दिया गया।