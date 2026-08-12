विद्या भारती विद्यालय : संकुल स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता में 186 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
घाटशिला, संवाददाता। विद्या भारती विद्यालय के घाटशिला संकुल में प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 186 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों ने मुख्य रूप से प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया। प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले विद्यार्थी विभाग स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
घाटशिला, संवाददाता। विद्या भारती विद्यालय के घाटशिला संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की संकुल स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संकुल संयोजक राजा कर्मकार, संरक्षक प्रेम कुमार गुप्ता, सचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल, प्रधानाचार्य लखनलाल करमाली आदि ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में आठ विद्यालयों के कुल 186 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अंग्रेजी, संस्कृत, संस्कृति बोध परियोजना, विज्ञान, संगणक और वैदिक गणित विषयों में आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता के परिणाम
शिशु, बाल और किशोर वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में अशीन सोय मुर्मू, अयन गिरी, सूरज कुमार, प्राप्ति कामिल, संगीता मुर्मू, कोयल मंडल, मौसमी साव, कैप्टन महतो, सुमन हंसदा, अनूप सिंह, अंश अग्रवाल, जयंती महतो, मिस्टी नाथ, प्रगति टुड्डू, आनंद राज, गोकुल ठाकुर, करुणा पाठक, दीपशिखा चौधरी और रिया महतो समेत विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।
आगामी प्रतियोगिताएं
प्रतियोगिता के बाद प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 22 अगस्त 2026 को जगन्नाथपुर, चाईबासा में आयोजित होने वाली विभाग स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
कार्यक्रम की सफलता में योगदान
कार्यक्रम को सफल बनाने में कमलाकांत प्रामाणिक, तापस पातर, जगरनाथ कुईला और अभिभावक प्रतिनिधि उदय शंकर प्रसाद, उदय कुमार, सुमन महतो, ओमप्रकाश अवस्थी, कैलाश नाथ पांडेय, विवेकानंद, वंदना प्रमुख छंदा मुखर्जी सहित विद्यालय के सभी आचार्य बंधु-भगिनी एवं कर्मचारी बंधु-भगिनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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