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विद्या भारती की 38वीं प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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आंवला। विद्या भारती ब्रज प्रदेश की 38 वीं प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ सरस्वती

विद्या भारती की 38वीं प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू

आंवला। विद्या भारती ब्रज प्रदेश की 38 वीं प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ सरस्वती विद्या मंदिर में एसडीएम सुशील मिश्रा तथा निहाल सिंह ने किया।छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय संयोजक शारीरिक शिक्षा होडिल सिंह ने कहाकि जीवन में महान बनने के लिए किसी पद, उपाधि या प्रशंसा की प्रतीक्षा मत कीजिए, सिंह को जंगल का राजा बनाने को कोई राज्याभिषेक नहीं करता। उसका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। आचार्य धर्मेंद्र कुमार, प्रांतीय खेलकूद प्रमुख मनोज यादव ने खेल शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष डॉ पुरुषोत्तम सरन, प्रदेश निरीक्षक प्रेमा पानू, सुनील अग्रवाल, राकेश कुमार सक्सेना, प्रधानाचार्य गवेन्द्र सिंह चौहान ने विचार रखे।

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संचालन अखिल गुप्ता ने किया। जिला प्रचारक अनुज पार्थ, गौरवित खण्डेलवाल, शिवेक खण्डेलवाल, गिरीश कुमार, गोपाल अग्रवाल, प्रहलाद अग्रवाल, विपिन खंडेलवाल, भुवनेश चंद्र अग्रवाल, मुनेन्द्र गंगवार, सत्यवीर सिंह, रामनिवास राजपूत, आशुतोष अग्रवाल, वेदरत्न शर्मा, सुशील खण्डेलवाल मौजूद रहे।फोटो 01- आंवला में विद्या भारती की प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू Ñहुई।

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