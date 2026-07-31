सड़क पार करते हुए हादसे में वृद्ध की मौत

शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यार्थियों एवं खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में विद्या भारती के पदाधिकारियों ने भाग लिया और मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया।

शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्या भारती ब्रज प्रदेश से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। लोकार्पण विद्या भारती पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर, प्रदेश संगठन मंत्री हरिशंकर, स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसार समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति पदाधिकारीगण की उपस्थिति में पट्टिका अनावरण कर किया गया। क्षेत्र प्रचारक महेंद्र ने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा था भारत अखंड रहना चाहिए। इसके लिए उत्तम शिक्षा प्रणाली का होना आवश्यक है। डॉ. एपीजे कलाम जब राष्ट्रपति बने तब वह जूनियर स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करके उन्हें विकसित भारत का निर्माण करने के लिए प्रयासरत रहने को प्रेरित करते थे।

प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी-खिलाडी हुए सम्मानित कक्षा 10 एवं 12 बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठतम परिणाम देने वाले ब्रज प्रांत के विभिन्न विद्यालयों से आये चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, खेल प्रशिक्षकों को क्षेत्र प्रचारक महेंद्र, क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू, लघु उद्योग निगम दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं विद्या भारती के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने स्मृति चिन्ह भेंट करके पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।

प्रदेश निरीक्षक जन शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश देवेंद्र कुमार, प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश यशवीर सिंह, राज्य महिला आयोग सदस्य रेनू गौड़, हरवीर सिंह, होडिल सिंह, डॉ भूपेंद्र सिंह,डॉ. राकेश सक्सेना, डॉ. एके सक्सेना, बीएल वर्मा, प्रेमचंद, संजीव मिश्रा, डॉ.अरुण राजोरिया, कृष्णकांत पांडे, अलका सक्सेना, शिखा सक्सेना, जितेंद्र सिंह सहित समस्त स्टाफ एवं आगंतुक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति रही।

मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया मेधावी छात्र-छात्राओं को क्षेत्र प्रचारक महेंद्र ने स्मृति चिन्ह भेंट करके पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में कुश्ती, जूडो, हैंडबॉल, आर्चरी ,कबड्डी ,प्रतिभा खोज, बाधा दौड़ ,हैंडबॉल, फुटबॉल, गणित मेला, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स जैसे खेलों में भिन्न-भिन्न विद्यालयों से पधारे प्रांतीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट करके पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।