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विद्या भारती 2027 में मनाएगी 75वां अमृत वर्ष महोत्सव: ख्याली राम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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संगठन विद्या भारती 2027 में अपने 75वें अमृत वर्ष महोत्सव को देशभर में भव्य रूप से मनाएगा। इसमें 25 हजार विद्यालयों के 36 लाख विद्यार्थी और अभिभावक शामिल होंगे। नई दिल्ली में सामूहिक घोष प्रदर्शन की योजना है। क्षेत्रीय मंत्री ने चरित्र निर्माण पर जोर देते हुए पूर्व छात्रों को जुड़ने का आह्वान किया।

विद्या भारती 2027 में मनाएगी 75वां अमृत वर्ष महोत्सव: ख्याली राम

झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। वर्ष 2027 में संगठन विद्या भारती अपने स्थापना के 75वें अमृत वर्ष महोत्सव को देशव्यापी स्तर पर भव्य रूप से मनाएगा। इस अवसर पर देशभर के लगभग 25 हजार विद्यालयों में अध्ययनरत 36 लाख भाई-बहनों व उनके अभिभावक शामिल होंगे। उक्त जानकारी विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम ने आयोजित प्रेसवार्ता में दी। झारखंड प्रांत के 213 विद्यालयों के लगभग 96 हजार छात्र-छात्राएं भी इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। नई दिल्ली में देशभर के 75 हजार घोष वादकों द्वारा सामूहिक घोष प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई है। विद्या भारती ने अपने पूर्व छात्र-छात्राओं के पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 14 अगस्त तक अधिक से अधिक पूर्व विद्यार्थियों से जुड़ने की अपील की गई है।

25 सितंबर से दो अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह मनाया जाएगा।इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री राम अवतार नारसरिया ने कहा कि चरित्र निर्माण ही विद्या भारती का मूल संकल्प है। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 1986 से अब तक विभिन्न परीक्षाओं के लगभग 154 प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि इस संबंध में सख्त कानून अब जाकर बनाया गया है। प्रांत सचिव नकुल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि झुमरी तिलैया में आयोजित दो दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में संगठन की भावी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता में प्रबंध समिति कैलाश राय के अध्यक्ष नारायण सिंह, उपाध्यक्ष अशोक राय, अरविन्द चौधरी,संचिव अनुराग सिंह, विजय यादव,कुन्ज बिहारी त्रिवेदी,मुन्शी यादव, पंकज सिंह, मिनी हिसारिया, डॉ. मिनाक्षी, प्राचार्य आनन्द मोहन, आचार्य मनोज सिंह आदि उपस्थित थे।

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