जब बीच बाजार में तलवार लहराने लगा शख्स, दुकानदारों को धमकाया और की तोड़फोड़, देखें Video

दिल्ली में तलवार लहराने का एक अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वेलकम इलाके में तलवार लहराने वाले और दुकानदारों को धमकाने वाले एक शख्स का वीडियो गुरुवार को सामने आया। तलवार के दम पर दुकानदारों को धकमाने वाले शख्स की पहचान 22 साल के सलमान के रूप में हुई है। वीडियो में सलमान को बाजार में तलवार के साथ दुकानों पर बर्बरता करते देखा जा सकता है। वह तलवार लेकर दुकान को तहस-नहस करता दिख रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 2 जुलाई को वेलकम इलाके में सलमान दुकानों को तोड़ रहा है और हाथ में तलवार लेकर मार्केट में डरा रहा है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें से एक आरोप जिसका नाम मारूफ है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर दूसरे आरोप सलमान की तलाश जारी है। सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।

#WATCH Delhi: A man was seen vandalising shops in Welcome area on 2 July. Case registered under Arms Act. One accused Maroof has been apprehended and search is ongoing for the other accused Salman. Inquiry by a senior officer has also been ordered. pic.twitter.com/ywDNdJmjl9