ट्रेन में टॉयलेट के पानी से चाय/कॉफी बना रहे वेंडर का वीडियो वायरल, हुआ 1 लाख का जुर्माना

ट्रेन में टॉयलेट के पानी से चाय बनाने से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने बुधवार को वेंडिंग कांट्रैक्टर पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रेलवे ने इस बात की जानकारी हैदराबाद में दी।

सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रहे वीडियो में एक वेंडर को चाय / कॉफी के डिब्बे के साथ ट्रेन के शौचालय से बाहर निकलते देखा जा रहा है जिससे पता चलता है कि डिब्बों में शौचालय के भीतर से पानी मिलाया जा रहा था।

Railway vendor fined Rs 1 lakh after in a viral video people were seen bringing out tea/coffee cans from inside a train toilet at Secunderabad(Telangana) station in December 2017. pic.twitter.com/HUc30YnJzi