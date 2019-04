WATCH: राहुल गांधी ने अमेठी में 'अज़ान' सुनते ही रोका अपना भाषण

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को अमेठी में एक जनसभा के दौरान 'अजान' की आवाज सुनते ही अपना भाषण रोक दिया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने फिर से वहां मौजूद लोगों को संबोधित करना शुरू किया। राहुल गांधी चौथी बार अमेठी से उम्मीदवार हैं। यहां राहुल का मुकाबला केंद्रीय कपड़ा मंत्री भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से है। अमेठी में 6 मई को मतदान होना है।

लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि 'नरेंद्र मोदी ने नोटबन्दी कर हिंदुस्तान के लोगों को लाइन में खड़ा किया। वहीं जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जिससे व्यापार तबाह हो गए।'

#WATCH Congress President Rahul Gandhi halts his speech during 'Azaan' in Amethi, earlier today. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/rHENio0eWp