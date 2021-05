मौत से भी डर नहीं? समुद्र में उठ रहीं खतरनाक लहरें, फिर भी तट पर मौज कर रहे लोग, देखें वीडियो

बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान 'यास' का खतरा मंडरा रहा है। यह तूफान आज दोपहर तक ओडिशा से टकरा सकता है। प्रशासन ने तटीय इलाकों को खाली करवा लिया है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि उन्हें जीवन प्यारा नहीं है। दरअसल, ओडिशा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ मछुआरों को समुद्र में मजे करते देखा जा सकता है, वह भी तेज लहरों के बीच।

यह वीडियो ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर का है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय मौसम विभाग ने इस जिले में चक्रवाती तूफान यास को लेकर पहले ही 'येलो अलर्ट' घोषित किया हुआ है।

#WATCH | Some fishermen seen near the sea, even as it turns turbulent in Gopalpur of Ganjam district in wake of #CycloneYaas. Meteorological Department, Gopalpur has announced a Yellow alert in the district. pic.twitter.com/Tp5ButvwjX