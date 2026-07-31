बुजुर्ग महिलाओं की पिटाई के बाद वृद्धाश्रम सील
इंदौर में अवैध वृद्धाश्रम में 14 वर्षीय किशोर द्वारा बुजुर्ग महिलाओं को डंडे से पीटने का वीडियो सामने आया है। जिला प्रशासन ने तत्परता से आश्रय गृह को सील कर दिया है और 31 वरिष्ठ नागरिकों को अन्य संस्थाओं में भेजा गया है। संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इंदौर एजेंसी। अवैध रूप से संचालित वृद्धाश्रम में 14 वर्षीय किशोर के बुजुर्ग महिलाओं को डंडे से पीटने का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को आश्रय गृह सील कर दिया। यहां रह रहे 31 वरिष्ठ नागरिकों को अन्य संस्थाओं में भेजा गया है। वहीं, वृद्धाश्रम संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) निधि वर्मा ने बताया कि किशोर ने बाणगंगा थाना क्षेत्र के प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुधवार को बुजुर्ग महिलाओं को डंडे से पीटा था। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए वृद्धाश्रम की जांच की गई।
यह वृद्धाश्रम वर्ष 2022 से संचालित है, लेकिन आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। संस्था केवल सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। उसके पास वृद्धाश्रम संचालने की अनुमति नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम सील किया गया है। संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, वृद्धाश्रम की संचालक नीलम दुबे ने दावा किया कि नाबालिग मानसिक रूप से परेशान है। उसकी मां की पांच महीने पहले ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी।
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