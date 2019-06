सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली पुलिस की कार पर पुश अप्स लगाते युवक का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस टिक टॉक वीडियो में युवक दिल्ली पुलिस की कार पर स्टंट करता नजर आ रहा है। वीडियो ने 'सदैव आपके साथ' का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

Save driving, anyone? @dtptraffic . @DelhiPolice Official vehicle is used to perform stunt and make #tiktokindia video. pic.twitter.com/H9ZCp6RTJS

इस वीडियो को सौरभ त्रिवेदी नाम के यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक खाली मैदान में दिल्ली पुलिस की कार चल रहा है। वह अचानक चलती कार से बाहर निकलता है और उसकी छत पर चढ़ जाता है। छत पर चढ़कर वह पुश अप्स करने लगता है। गाड़ी चलती रहती है। चलती गाड़ी में ही वह फिर से पुश अप्स खत्म कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है।

Thanks, This complaint has already been forwarded to senior officers for taking necessary action in this regard.