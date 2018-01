VIDEO: 6 लाख 53 हजार का पहाड़ा ही नहीं सहारनपुर के इस बच्चे को याद हैं 20 करोड़ तक पहाड़े

क्या आपको 6 लाख 55 हजार का पहाड़ा याद है, नहीं ना, लेकिन हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवा रहे हैं जिसे 20 करोड़ तक के पहाड़े याद हैं। यह बच्चा 20 करोड़ तक की डिजीट की मल्टीप्लिकेशन चंद सेंकड़ों में कर लेता है। आठवीं क्लास का चिराग कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेशन कर सकता है। चिराग भविष्य में आगे वैज्ञानिक बनना चाहता है।

चिराग के पिता उसके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चिरा के पिता का तो यहां तक कहना है कि वो चिराग को वैज्ञानिक बनाने के लिए अपनी एक किडनी भी बेच सकते हैं। दरअसल चिराग को यह प्रेरणा उनकी एक टीचर से मिली है।

Chirag, a class 8 student from Saharanpur who knows multiplication tables till 20 crore, says, I want to become a scientist and make my country proud. I also want to call Modi ji and Yogi ji to my village. pic.twitter.com/MEGudGjSUo