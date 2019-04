CRPF काफिले पर हमले के मामले में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, गुनाह कबूला

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो दिन पहले सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाने का असफल प्रयास करने वाले एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर को सोमवार को जवाहर सुरंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। बनिहाल के सब डिविजनल पुलिस आफिसर (एसडीपीओ) सजाद सरवर ने पीटीआई को बताया कि शोपियां जिले के वैल गांव निवासी ओवैस अमीन राथेर को पुलिस और सेना के एक तलाशी दल ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह एक यात्री वाहन में घाटी की ओर भागने का प्रयास कर रहा था।

गत शनिवार को जम्मू की तरफ जा रहे सीआरपीएफ के एक काफिले के जवाहर सुरंग पार करने के तुरंत बाद तेतहर गांव के पास बनिहाल शहर से सात किलोमीटर दूर एक सैंट्रो कार में विस्फोट के बाद आग लग गई। इसमें सीआरपीएफ के काफिले में शामिल एक वाहन को आंशिक क्षति हुई। निजी वाहन का चालक आग लगने से पहले ही वहां से फरार होने में सफल रहा था।

अधिकारी ने बताया कि राथेर के खिलाफ रनबीर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें धारा 307, 120बी, 121, 121ए और 124 शामिल हैं। सरवर ने कहा, ''उसे सोमवार को बनिहाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष पेश किया गया और आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।"

#WATCH Confession of the accused in the car blast in Banihal, Ramban, after his arrest, today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/H2ABl6oj8o