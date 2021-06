VIDEO: श्रीनगर में बड़ी साजिश! छिपा कर रखे गए IED को बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय

जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के चानपोरा पुलिस पोस्ट के नजदीक Improvised Explosive Device (आइईडी) बरामद की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बम निरोध दस्ते की टीम ने आइईडी को निष्क्रिय किया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बम निरोधक दस्ता के सदस्य इस बम को निष्क्रिय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धुएं का गुबार भी उड़ता नजर आ रहा है। जहां इस बम को निष्क्रिय किया गया है वहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए यहां आइईडी को छिपाया गया था। लेकिन समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि साजिशकर्ताओं के निशाने पर पुलिस पोस्ट थी। लेकिन चौकी के पास तैनात जवानों को एक संदिग्ध वस्तु नजर आई थी। जिसमें कुछ तार नजर आ रहे थे।

इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इसे लेकर पुलिस टीम ने मामला दर्ज किया है और आसपास के इलाकों में पुलिस के जवान तलाशी भी ले रहे हैं।

#WATCH Bomb disposal squad neutralize IED detected near Chanapora police post in Jammu and Kashmir's Srinagar pic.twitter.com/mARLF0ROhU