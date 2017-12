Video: सड़क पर खुलेआम नाची मुस्लिम लड़कियां, बवाल

केरल के मल्लापुर में एक चौराहे पर हिजाब पहने तीन मुस्लिम लड़कियों ने जमकर डांस किया।

बीच सड़क पर खुलेआम डांस करने का लड़कियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसा इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।

देखें वीडियो-

#WATCH: Three girls dance in a flash mob in Kerala's Malappuram (4.12.17) pic.twitter.com/niyNtIGXn5