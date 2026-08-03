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प्रशांत किशोर की जीत के बाद निकली विजय यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत पर विजय यात्रा निकाली गई। यह यात्रा महानगर अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं के नेतृत्व में हुई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी, पटाखे छोड़े और गुलाल लगाकर उत्सव मनाया। नेताओं ने इसे बिहार की राजनीति में सकारात्मक बदलाव की जीत बताया।

प्रशांत किशोर की जीत के बाद निकली विजय यात्रा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर महानगर इकाई ने सोमवार को विजय यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष ई•. प्रीतेश प्रताप ने किया। यात्रा में जनसुराज के मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी रहे डॉ. एके दास भी मौजूद रहे।विजय यात्रा में महानगर महामंत्री नवलेश कुमार, महानगर महिला अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव, जिला महिला महामंत्री प्रियंका सिंह, महानगर व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष शशिभूषण सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जाद सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने जनसुराज के पक्ष में नारे लगाए, पटाखे छोड़े और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। उपस्थित नेताओं ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति में सकारात्मक बदलाव, स्वच्छ राजनीति और जनविश्वास की जीत है।

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