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नीट पेपर लीक आंदोलन की जीत पर निकला संकल्प मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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-मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की हुई मांग -आइसा, इंकलाबी नौजवान सभा

नीट पेपर लीक आंदोलन की जीत पर निकला संकल्प मार्च
नीट पेपर लीक आंदोलन की जीत पर निकला संकल्प मार्च

नीट पेपर लीक के खिलाफ चले छात्र-युवा आंदोलन की जीत पर गुरुवार को गया जी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), इंकलाबी नौजवान सभा और भाकपा माले ने शहर में संकल्प मार्च निकाला गया। समाहरणालय स्थित आंबेडकर पार्क से मार्च शुरू हुआ और जीबी रोड होते हुए टावर चौक तक पहुंचा। संकल्प मार्च में छात्र-युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। टावर चौक पर सभा का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि छात्र आंदोलन के दबाव में राज्य सरकार ने 26 जुलाई तक आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है, जिसे अब बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए।

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सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि यह लोकतांत्रिक छात्र संघर्ष की बड़ी जीत है। उन्होंने मांग की कि केवल हालिया आंदोलन ही नहीं, बल्कि नगरनौसा समेत विभिन्न छात्र-युवा आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमे भी बिना शर्त वापस लिए जाएं। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों को अपराधी की तरह पेश करना उचित नहीं है।इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर ने कहा कि सरकार की घोषणाओं का वास्तविक क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का वादाखिलाफी का इतिहास रहा है, इसलिए संगठन मुकदमा वापसी और गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई तक संघर्ष जारी रखेगा। कार्यक्रम में आइसा राज्य परिषद सदस्य मो. शेरजहां, रामचंद्र प्रसाद, आर्यन राज, मोहम्मद शाकिब, अशोक मांझी, साबिर खान, शहरे आलम, जीतू यादव सहित कई छात्र-युवा और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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