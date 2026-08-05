दतिया उपचुनाव में गठबंधन की जीत पर सपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, फोड़े पटाखे
कालपी। संवाददाता मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घनश्याम सिंह
कालपी। संवाददाता मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत के बाद कालपी में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 3 अगस्त को हुई मतगणना में जीत की खबर मिलते ही दोनों दलों के कार्यकर्ता टरननगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर, गोले दागकर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। सपा नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव और कांग्रेस नगर अध्यक्ष अखिलेश अहिरवार ने कहा कि दतिया के नतीजों ने साबित कर दिया है कि जनता भाजपा की नीतियों से ऊब चुकी है। भाजपा का अंत अब निश्चित है।
कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेन्द्र सिंह सरसेला, वीरेन्द्र चौधरी, नीरज पाल, उम्देश यादव, शांति शरण यादव, उबैश पठान, अफजाल गुड्डू, सुरेश वर्मा, लाला ठाकुर, एहसान अंसारी, कपिल शुक्ला, दिनेश यादव, सोनू बाबा, प्रांजुल सविता, आशु अख्तर, यूनुस खान, शकील खान, दीपू यादव, तौहीद सभासद, पुष्पेन्द्र यादव सहित सैकड़ों सपा-कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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