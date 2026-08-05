Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दतिया उपचुनाव में गठबंधन की जीत पर सपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, फोड़े पटाखे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

कालपी। संवाददाता मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घनश्याम सिंह

दतिया उपचुनाव में गठबंधन की जीत पर सपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, फोड़े पटाखे

कालपी। संवाददाता मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत के बाद कालपी में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 3 अगस्त को हुई मतगणना में जीत की खबर मिलते ही दोनों दलों के कार्यकर्ता टरननगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर, गोले दागकर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। सपा नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव और कांग्रेस नगर अध्यक्ष अखिलेश अहिरवार ने कहा कि दतिया के नतीजों ने साबित कर दिया है कि जनता भाजपा की नीतियों से ऊब चुकी है। भाजपा का अंत अब निश्चित है।

ये भी पढ़ें:दतिया में पार्टी के कड़े ऐक्शन के बाद आशुतोष तिवारी से मिले नरोत्तम मिश्रा, कार्यकर्ताओं को दी कौन सी नसीहत

कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेन्द्र सिंह सरसेला, वीरेन्द्र चौधरी, नीरज पाल, उम्देश यादव, शांति शरण यादव, उबैश पठान, अफजाल गुड्डू, सुरेश वर्मा, लाला ठाकुर, एहसान अंसारी, कपिल शुक्ला, दिनेश यादव, सोनू बाबा, प्रांजुल सविता, आशु अख्तर, यूनुस खान, शकील खान, दीपू यादव, तौहीद सभासद, पुष्पेन्द्र यादव सहित सैकड़ों सपा-कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:दतिया मध्यप्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत जनभावनाओं की जीत: मनोज नारायण भगत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
kalpi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।