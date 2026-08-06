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महिला ने लगाए वकील पर छेड़छाड़ के आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सादाबाद। सादाबाद की पीडित महिला बुधवार को अपने परिवार के साथ एसपी से मिली। उसने एसपी से शिकायत करते हुए कहा है कि सादाबाद महिला ने लगाए वकील पर के आरो

महिला ने लगाए वकील पर छेड़छाड़ के आरोप

सादाबाद। सादाबाद की पीडित महिला बुधवार को अपने परिवार के साथ एसपी से मिली। उसने एसपी से शिकायत करते हुए कहा है कि सादाबाद सिविल कोर्ट में अधिवक्ता ने तमाम लोगों के सामने मारपीट की और छेड़छाड़ की। धमकी दी कि अगर पुलिस से जाकर शिकायत की तो जान से मार दिया जायेगा। पीडित महिला का आरोप है कि वकील उनके चरित्र को लेकर सवाल उठा रहा है। उसकी मानहानि कर रहा है,लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर वकील का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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