महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार
ऊंचाहार की पीड़िता रेखा सिंह ने पुलिस से शिकायत की है कि प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति ने एनटीपीसी गेट नंबर दो के पास उनकी जमीन के साथ ठगी की है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
ऊंचाहार। कोतवाली क्षेत्र के ज्वाला देवी मंदिर रोड मजरे ऊंचाहार की रहने वाली पीड़िता रेखा सिंह ने शुकवार को पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि उनकी एनटीपीसी गेट नंबर दो के पास एकता नगर में जमीन है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ ठगी की गई है। पीड़िता ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की मांग की।
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