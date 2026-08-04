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दुष्कर्म पीड़िता की तोड़वा दी शादी, सुलह का बना रहे दबाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में एक दुष्कर्म पीड़िता पर मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी लगातार डराते-धमकाते हैं और पीड़िता की शादी टूट गई है। पुलिस ने आरोपी मनोज और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दुष्कर्म पीड़िता की तोड़वा दी शादी, सुलह का बना रहे दबाव

बस्ती। जिले के कप्तानगंज थानाक्षेत्र की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता पर मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुलह के लिए राजी नहीं होने पर आरोपी लगातार डराधमका रहे हैं। इस बीच पीड़िता की शादी तय होने की जानकारी मिलने पर आरोपी वर पक्ष के घर पर पहुंच गए। यहां पीड़िता का अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर बताया कि लड़की की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। इसके बाद शादी टूट गई। साथ ही यह भी बोले कि अब कहीं भी पीड़िता की शादी नहीं होने देंगे। प्रकरण में कप्तानगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

कप्तानगंज थानाक्षेत्र की रहने वाले व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया है कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उन्होंने 2023 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में आरोप-पत्र थाने से न्यायालय में दाखिल हो चुका है और पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। आरोप है कि इस मुकदमे में आरोपी मनोज और उसका भाई लगातार उन पर व उनकी बेटी पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए तैयार न होने पर डरा-धमका भी रहे हैं। उनकी बेटी अब बालिग हो चुकी है और उसकी शादी उन्होंने संतकबीरनगर जिले के महुली थानाक्षेत्र के रहने वाले एक लड़के के साथ तय कर दी थी। इसकी जानकारी होने पर आरोपी मनोज और उसका भाई, लड़के के घर पर पहुंच गए। यहां उसके घरवालों को बेटी की अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर बताया कि उसके साथ पहले ही कोर्ट मैरिज हो चुकी है। आप लोग वहां रिश्ता मत करएि। इसी कारण लड़के के घरवालों ने रिश्ता तोड़ दिया। आरोपी मनोज व उसका भाई अब यह कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी कहीं भी नहीं होने देंगे। थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी मनोज व उसके भाई के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई विवेकानन्द तिवारी को सौंपी गई है।

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