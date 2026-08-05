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गर्भवती महिला को घर से निकाला,देवर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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शादी के कुछ महीनों बाद कार और दो लाख रुपये की कर रहे थे मांगगर्भवती महिला को घर से पर दुष्कर्म के प्रयासगर्भवती महिला को घर से पर दुष्कर्म के प्रयासगर

गर्भवती महिला को घर से निकाला,देवर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप

पीलीभीत। विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा देवर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। विवाहिता की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ सुनगढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसका निकाह 31 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड के सितारगंज निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र मुख्तार अली के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी में पर्याप्त दहेज दिए जाने के बावजूद पति, ससुर, सास, देवर तथा अन्य रिश्तेदार कार और दो लाख रुपये नकद की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित और मारपीट किया जाता था। आरोप है कि 21 मई 2026 की रात देवर उसके कमरे में घुस आया और जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर वह किसी तरह बची और घटना की जानकारी पति व सास को दी, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। 22 मई 2026 की सुबह गर्भवती अवस्था में उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। उसने सितारगंज के जिला स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय परीक्षण कराया और मायके आ गई। आरोप है कि 25 जुलाई 2026 को आरोपी उसके मायके पहुंचे, गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा बिना दहेज लौटने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

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