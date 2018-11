उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने करतारपुर गलियारा के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का न्योता अस्वीकार कर दिया, जबकि उनके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने खुशी - खुशी यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सोमवार को करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखेंगे, इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरसिमरत कौर बादल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी।

Gurdaspur(Punjab): Vice President M Venkaiah Naidu to lay the foundation stone for the construction of Dera Baba Nanak-Karatarpur Sahib road corridor, later today pic.twitter.com/wUdGmTQr4Y