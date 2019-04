जलियांवाला बाग कांड: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जारी किया सौ रुपये का विशेष सिक्का

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शनिवार को जलियांवाला बांग हत्याकांड के सौ वर्ष पर सौ रूपये का एक विशेष सिक्का जारी किया है। पंजाब के अमृतसर में सिक्का जारी करने के बाद नायडू ने विजिटर्स बुक में संदेश भी लिखे।

Amritsar, Punjab: Vice-President M Venkaiah Naidu's message in the visitor's book at #JallianwalaBagh memorial. #JallianwalaBaghCentenary