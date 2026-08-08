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उप राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर हैं। विशेष विमान से श्री विजयपुरम पहुंचे, जहां 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने सेल्यूलर जेल में श्रद्धांजलि अर्पित की और फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

उप राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर

श्री विजयपुरम, एजेंसी। उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को वह विशेष विमान से श्री विजयपुरम पहुंच गए। उप राष्ट्रपति 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने बताया, शनिवार को उप राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल डी. के. जोशी के साथ बैठक की। इसके बाद शाम को वह सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्तंभ और स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वीर सावरकर की कोठरी का भी अवलोकन किया। उन्होंने सेल्यूलर जेल में आयोजित लाइट एंड साउंड शो भी देखा।

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रविवार को सुबह उप राष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद वह 'तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम्' कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही दोपहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा भी करेंगे।

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