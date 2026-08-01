Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुलपति का व्हाट्सएप अकाउंट हुआ हैक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

मेदनीनगर में एनपीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध संदेश या धनराशि की मांग पर विश्वास न करें और गोपनीय जानकारी साझा न करें। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

कुलपति का व्हाट्सएप अकाउंट हुआ हैक

मेदनीनगर। एनपीयू के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर एसके पांडेय ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह का आधिकारिक मोबाइल नंबर 9412931556 व्हाट्सएप अकाउंट अनधिकृत रूप से हैक कर लिया गया है। अगर उक्त मोबाइल नंबर से किसी भी प्रकार का संदेश, धनराशि (पैसे) की मांग, बैंक लिंक, दस्तावेज़ अथवा अन्य कोई संदिग्ध सूचना प्राप्त होती है, तो उस पर विश्वास न करें, न ही किसी प्रकार की धनराशि भेजें अथवा कोई गोपनीय जानकारी साझा करें। ऐसी किसी भी सूचना को पूर्णतः नज़रअंदाज़ करें। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है, व्हाट्सएप अकाउंट को सुरक्षित कराने की प्रक्रिया जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News University Palamu News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।