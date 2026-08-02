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‘2047 के विकसित भारत' लक्ष्य के अनुरूप बनाएं रोडमैप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने शनिवार को वाराणसी में काशी-विंध्य आर्थिक विकास क्षेत्र के लिए परियोजनाओं की चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को भारत के 2047 के विकास लक्ष्य के अनुसार रोडमैप बनाने की सलाह दी। बैठक में कृषि, पर्यटन, शिक्षा, और औद्योगिक विकास जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

‘2047 के विकसित भारत' लक्ष्य के अनुरूप बनाएं रोडमैप

वाराणसी, विशेष संवाददाता। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने शनिवार को काशी-विंध्य आर्थिक विकास क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं की वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अफसरों से कहा कि ‘2047 के विकसित भारत’ के लक्ष्य के हिसाब से रोडमैप बनाएं। उसके साथ एक वार्षिक लक्ष्य भी बनाएं और उसके हिसाब से कार्यों को चरणवार पूरा करें। उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस में विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जिलों-वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र के विभिन्न विकासात्मक एवं प्राथमिकता वाले विषयों की समीक्षा की। लगभग एक घंटे तक हुई बैठक में ग्लोबल टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, कौशल विकास, शिक्षा की गुणवत्ता, लर्निंग आउटकम, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, पॉवर एंड एनर्जी, मेडिसिटी की मजबूती पर चर्चा हुई।

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विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने आर्थिक हब के रूप में विकसित होने वाले काशी-विंध्य क्षेत्र के विकास का खाका पीपीटी के जरिए प्रस्तुत किया। बताया कि इस क्षेत्र में शामिल सातों जिले की जनसंख्या 23 मिलियन है। उसका प्रदेश की जीडीपी में 24 बिलियन डॉलर यानी 7.7% फीसदी योगदान है। विंध्य क्षेत्र को विकसित भारत 2047 के तहत 600 बिलियन डॉलर का आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है।

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