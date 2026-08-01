मुजफ्फरपुर के आलोक आनंद ने संभाली भारतीय नौसेना अकादमी की कमान
मुजफ्फरपुर के वाइस एडमिरल आलोक आनंद ने भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में 13वें कमांडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से प्राप्त की थी और 36 वर्षों की सेवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उनका नेतृत्व और उपलब्धियों ने बिहार को गौरवान्वित किया है।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। शहर के भगवानपुर स्थित आईजी कॉलोनी निवासी वाइस एडमिरल आलोक आनंद ने भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (केरल) के 13वें कमांडेंट के रूप में शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया है। यहां कैडेटों को प्रारंभिक अधिकारी प्रशिक्षण दिया जाता है।जानकारी हो कि आलोक आनंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से प्राप्त की है। इसके बाद भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश लिया था। 36 वर्षों के सेवाकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और भारत के अत्याधुनिक युद्धपोतों की कमान भी संभाली। वर्ष 2015 में ऑपरेशन ‘राहत’ का सफल नेतृत्व किया। इसके लिए उन्हें युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था।
कमांडेंट बनने से पहले वे पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के पद पर कार्यरत थे।विद्या विहार स्कूल से की है पढ़ाई :वाइस एडमिरल आलोक आनंद मूलत: समस्तीपुर के बथुआ के रहनेवाले हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड स्थित विद्या विहार हाईस्कूल से बुनियादी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सेना की ओर मुखातिब हुए। मां आशा शर्मा आईजी कॉलोनी मकान में ही रहती हैं। बेटे के नौ सेना अकादमी का कमान संभालने पर खुशी जाहिर की है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि पूरा बिहार गौरवान्वित है।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग