वाइस एडमिरल एएन प्रमोद बने नौसेना के नए उप-प्रमुख
नई दिल्ली, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने शनिवार को नौसेना के उप-प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्धक तैयारी तथा परिचालन क्षमता सुनिश्चित की। वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लेते हुए, प्रमोद की सेवा अवधि जुलाई 2026 तक रहेगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने शनिवार को नौसेना के उप-प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ) का पदभार संभाल लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की योजना, तैयारी और परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया है, जो 38 वर्ष से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। नौसेना के अनुसार वाइस एडमिरल प्रमोद दिसंबर, 2023 से जुलाई, 2026 तक महानिदेशक नौसैनिक अभियान (डीजीएनओ) रहे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय नौसेना की रणनीतिक योजना, युद्धक तैयारी और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई।
इसके अलावा, पश्चिम एशिया में जारी संकट के दौरान समुद्री सुरक्षा अभियानों के संचालन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें