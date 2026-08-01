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वाइस एडमिरल एएन प्रमोद बने नौसेना के नए उप-प्रमुख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने शनिवार को नौसेना के उप-प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्धक तैयारी तथा परिचालन क्षमता सुनिश्चित की। वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लेते हुए, प्रमोद की सेवा अवधि जुलाई 2026 तक रहेगी।

वाइस एडमिरल एएन प्रमोद बने नौसेना के नए उप-प्रमुख

नई दिल्ली, एजेंसी। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने शनिवार को नौसेना के उप-प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ) का पदभार संभाल लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की योजना, तैयारी और परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया है, जो 38 वर्ष से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। नौसेना के अनुसार वाइस एडमिरल प्रमोद दिसंबर, 2023 से जुलाई, 2026 तक महानिदेशक नौसैनिक अभियान (डीजीएनओ) रहे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय नौसेना की रणनीतिक योजना, युद्धक तैयारी और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई।

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इसके अलावा, पश्चिम एशिया में जारी संकट के दौरान समुद्री सुरक्षा अभियानों के संचालन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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