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15 अगस्त के कार्यकमों में अफसरों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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-बोली डीएम - अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई डीएम जसजीत कौर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआई

15 अगस्त के कार्यकमों में अफसरों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य: डीएम

डीएम जसजीत कौर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ हर घर तिरंगा-2026, स्वतंत्रता दिवस समारोह तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की।

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तिरंगा अभियान के निर्देश

डीएम ने हर घर तिरंगा-2026 अभियान के अंतर्गत निर्धारित पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद बिजनौर को प्रदेश में इस कार्य में प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने तिरंगा रैली के आयोजन को भी आपसी समन्वय के साथ सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को जनपद स्तरीय तिरंगा रैली, 12 एवं 13 अगस्त को विकासखंड एवं नगर निकाय स्तर पर तथा 15 अगस्त को विद्यालयों के माध्यम से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से जुड़े सभी कार्यकमों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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कार्यक्रमों की जानकारी

सीडीओ रणविजय सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस एवं तिरंगा अभियान से संबंधित सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को तिरंगा रैली आयोजित की जाएगी तथा इसी दिन सायं 4:30 बजे विकास भवन सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभाजन की विभीषिका का दंश झेल चुके व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा।

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सामान्य प्रश्न

हर घर तिरंगा-2026 अभियान क्या है?
हर घर तिरंगा-2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो अपलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।
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