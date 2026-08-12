15 अगस्त के कार्यकमों में अफसरों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य: डीएम

तिरंगा अभियान के निर्देश

डीएम ने हर घर तिरंगा-2026 अभियान के अंतर्गत निर्धारित पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद बिजनौर को प्रदेश में इस कार्य में प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने तिरंगा रैली के आयोजन को भी आपसी समन्वय के साथ सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को जनपद स्तरीय तिरंगा रैली, 12 एवं 13 अगस्त को विकासखंड एवं नगर निकाय स्तर पर तथा 15 अगस्त को विद्यालयों के माध्यम से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से जुड़े सभी कार्यकमों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।