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सड़कों पर दौड़ता रहा डाक कांवड़ियों का रेला

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत। श्रावण मास की त्रयोदशी पर हरिद्वार से डाक कांवड़ के रूप में पैदल और वाहनों से कांवड़ियों का रैला दौड़ता रहा। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। हाईवे पर डाक कांवड़ियों का सैलाब दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना किया।

सड़कों पर दौड़ता रहा डाक कांवड़ियों का रेला

बागपत। श्रावण मास की त्रयोदशी पर हरिद्वार से डाक कांवड़ के रूप में पैदल और दौड़ते हुए कांवड़ियों के साथ-साथ वाहनों पर भी कांवड़ियों का रैला दौड़ता रहा। पूरे दिन सड़क पर डाक कांवड़ियों का सैलाब रहने के कारण पुलिस-प्रशासन को व्यवस्था बनाने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सोमवार को त्रयोदशी पर शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों का सैलाब उमड़ा रहा। वहीं शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से डाक कांवड़िये लगातार वाहनों और हाथों में जल लेकर आते रहे। हरिद्वार से लेकर जनपद तक रविवार की पूरी रात और सोमवार के पूरे दिन हाईवे पर डाक कांवड़ियों का सैलाब चलता रहा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर डाक कांवड़िये दौड़ते हुए अपने साथियों के साथ अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। इसी के साथ बहुत से कांवड़िये स्कूटर, बाइक, कार व अन्य वाहनों पर सवार होकर भी हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं। हरिद्वार से लेकर जनपद तक पूरे हाईवे व कांवड़ मार्ग पर वाहनों व डाक कांवड़ियों का ही सैलाब दिखाई दे रहा है। पूरे हाईवे पर डाक कांवडिये हाथ में गंगाजल लेकर दौड़ लगाते हुए नजर आए। वे बम-बम भोले व हर हर महादेव के जयकारें लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे。

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10 से 50 कांवड़ियों के चल रहे जत्थे

डाक कांवड़ियों के एक दल में 10 से 50 लोगों का जत्था चल रहा है, जो कि वाहनों पर सवार होकर चल रहे हैं। इस दल में कई-कई लोग बाइक लेकर चल रहे हैं, तो कुछ युवक हाथों में गंगाजल लेकर दौड़ लगा रहे है। इनके साथ एक या दो बडे वाहन भी चल रहे हैं। जिनमें इनके खाने-पीने व पानी आदि के साथ आराम करने की व्यवस्था भी होती है। डाक कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए दो दिन से लगातार पुलिस प्रशासन व्यवस्था संभाले हुए हैं। पूरे मार्ग पर जगह-जगह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है。

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सामान्य प्रश्न

हरिद्वार से कांवड़ियों की यात्रा कब हो रही थी?
श्रावण मास की त्रयोदशी पर हरिद्वार से डाक कांवड़ के रूप में कांवड़ियों की यात्रा हो रही थी।
Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचारों की पैकजिंग
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